Één avond gevangen in Alcatraz!

Gisteren waren we te gast op Alcatraz, het Hard Rock & Metal Festival in Kortrijk. Lees hier hoe de avond verliep.

Gisteren was de tweede dag van Alcatraz Hard Rock & Metal Festival aan de Lange Munte in Kortrijk. Met shuttlebussen, met de moto of de mobilhome, van overal kwamen metalfans samen om hun liefde voor muziek te vieren. Dat de metalliefde internationaal is, was ook duidelijk te merken. Heel wat Fransen staken de grens over voor dit grootse metalfest.

De Festivalweide

Twee podia, een grote eettent, vele foodstands en het metalcafé El Presidio: het terrein was goed gevuld, maar strategisch ingedeeld. Ondanks de duizenden metalbezoekers had je nooit het gevoel dat het te druk was. De main stage stelt de Alcatraz-gevangenis voor en zo nu en dan vliegen de vonken er letterlijk vanaf. Het beste zicht op de Prison main stage was vanop het VIP-balkon. Daar had je een prachtig overzicht van het hoofdpodium. De Swamp stage is een overdekt podium voor groepen die beter tamen in het duister. Door het gebruik van rookkanonnen zie je veelal niet precies wie er aan het spelen is, maar het gaat hem om de muziek natuurlijk.

Saxon sluit zaterdag af

Saxon was de afsluiter van de main stage voor zaterdag 12 augustus. Op een bepaald moment besloot frontman Biff Byford de playlist los te laten en koos hij 'Princess of the Night' te spelen. Het publiek gaat los en zingt mee. De band komt in januari volgend jaar met een nieuw album naar buiten en in 2019 vieren ze hun 40-jarig bestaan. Na het nodige vuurwerk op de main stage zat de tweede dag van Alcatraz erop. Voor wie nog wilde genieten van een afterparty, Wolves in the Throne Room speelde nog een set op de Swamp Stage.

Alcatraz begint vandaag aan zijn laatste dag. Op de main stage kan je vanavond Amon Amarth en Korn aan het werk zien. Voor Dr Living Dead, I Am Morbid en Paradise Lost moet je in de Swamp Stage zijn.

Eerste ervaring

Voor mij persoonlijk was het de eerste keer dat ik een metaloptreden zag, en al helemaal mijn eerste metalfestival. Dat zwart de dresscode was, had ik zeker al op voorhand verwacht. Maar toch opvallend als je binnen stapt dat echt niemand rondloopt zonder iets zwarts in de outfit. Lange baarden, lange wilde lokken, lederen jassen met bandpatches erop: de gemiddelde Alcatraz Festivalganger ziet er zonder meer erg stoer uit. Dat de bottines-dragende metalmannen en rockchicks heel aardig en lief zijn, behoort ondertussen ook al tot ons stereotype beeld van de metalfan. Ik kan op basis van gisteren dit beeld enkel bevestigen. Heel wat mensen begonnen mij spontaan aan te spreken, wanneer ze mij awkward door de modderige weide zagen lopen. Ruige rockers die misschien in het dagelijks leven in pak en das naar het werk gaan, geven hier het hele weekend het beste van zichzelf.

Alle handen steevast in de lucht met het rocksymbool, een beetje klappen en daartussen wat gebrul. Zelfs het applaus op een metalfestival klinkt net iets stoerder dan op een ander event. Alcatraz Festival in Kortrijk was de ideale introductie in het metalgenre. Een grote familie komt samen om hun liefde voor een muziekgenre en levensstijl te delen, mooier kan toch niet?