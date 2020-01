Bel'Lumière neemt je mee naar de Belle Epoque

Dit weekend dompelt Blankenberge zich voor de vierde keer op rij onder in de Belle Epoque stijl. Het Belle Epoque centrum van de stad komt opnieuw even tot leven.

Entertainment ten volle

Je hebt bijna ogen te kort tijdens Bel'Lumière en net daarom lijsten we hier met alle plezier enkele must-do's op. Begin je avond met een ritje in een oldtimer. Een vriendelijke chauffeur voert je even rond de Sint-Rochuskerk. Na je ritje kan je genieten van een van de tafereeltjes die zich op straat afspelen. Enkele acteurs van verschillende toneelkringen nemen je mee naar een typisch verhaaltje uit de gouden tijd.

Je kan jezelf ook helemaal in de Belle Epoque stijl wanen door een portret te laten nemen bij het fotografiekabinet Blandia. De fotografe heeft zelf een aantal leuke kledingstukken klaarliggen, het enige wat jij moet doen is poseren en genieten van het eindresultaat!

Ben je fan van film en muziek? Dan heeft Bel'Lumière twee ideale zaken in de aanbieding; een magisch concert in de kerk of een film, begeleid met pianomuziek in de grote witte tent.

Als klap op de vuurpeil kan je genieten van een heus lichtspektakel, dat afgebeeld wordt op de kerk.

Weetjes en spelletjes

In het - wat had je nu gedacht - Belle Epoque hotel kan je in gesprek gaan met dames die kantklossen. Ze zijn naarstig aan het werk, maar zijn niet schuw van een babbeltje. De fijne dames leren je maar al te graag wat kantklossen nu juist is!

Je kan ook doorheen de hele avond aanschuiven voor een rondleiding met gids, die je allerlei weetjes over de gouden periode vertelt.

Voel je liever hoe het leven in die gouden tijd was? Dan kan je nog altijd een van de toffe spelletjes spelen, op het plein zelf.

Wulloks, oesters of garnaalkrokketten?

Van al die Belle Epoque belevenissen krijg je honger... én dorst! Maar geen nood, je kan overal wel iets lekkers vinden. Van echte zeekost naar een warme chocomelk met verloren brood, hier ga je zeker iets lekker vinden.

Heb je liever iets écht vettig en zoet? Dan kan je nog altijd van een heerlijke Boules de Berlin smullen.

Ook op zaterdag

Heb je zin gekregen om je onder te dompelen in de Belle Epoque? Dan kan je op zaterdag nog langs gaan. Vanaf 18 uur ben je welkom op het Sint-Rochusplein. Het ganse programma vind je hier.

Er valt dus heel wat te beleven tijdens Bel'Lumière in Blankenberge.

Fotogalerij Bel'Lumière