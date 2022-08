Brugge gooit de benen los op Benenwerk

Benenwerk – Ballroom Brurgeoise ging na een lange corona pauze eindelijk weer van start. De zevende editie van het festival was er één om niet snel te vergeten. Het prachtige weer speelde hier natuurlijk een rol in, maar overal in de straten genoot jong en oud van de sfeer en muziek.

Vanaf 18u30 kon je je avond beginnen met dansinitiaties. Onder andere swing, boogie, tango, maar ook folkdans en HipHop. Samen met ervaren instructeurs kreeg je in 1 uur tijd een spoedcursus. De variatie aan dansen maakt het mogelijk om voor elk wat wils te vinden. Vanaf 21 uur kon je dan aan verschillende podia dansen op verschillende hits gespeeld door Belgische DJ’s.

Het was voor mij de eerste keer dat ik naar Benenwerk trok en heb ondertussen al mijn vrienden opgetrommeld om volgend jaar terug te gaan. Brugge verandert in één groot feest en de leuke sfeer toverde op elk gezicht een glimlach. Kinderen konden naar hartenlust meedansen en ook ouderen vonden hun weg naar de dansvloer. Aan de classix stage speelde DJ Alex Van Oostrom de hele avond lang hits van de jaren 70 tot nu. Een combinatie die zo goed werkte dat het hele plein eerst met Queen zat mee te brullen en daarna dansten op single ladies van Beyonce. Voor de liefhebbers van elektronische muziek was de clubbin’hall, op de Vismarkt de perfecte plek. De zomerse beats en de Aperol Spritz bar zorgden voor zorgeloze momenten. Op de markt kon je dan weer meer genieten van wat rustigere deuntjes en in het Astridpark vond je zwoele afrobeats, reaggea en dancehall.

Benenwerk is een fantastisch concept met een goede organisatie. Een aanrader voor iedereen, die houdt van muziek en dansen, in een prachtig kader. Op dit moment zijn het vooral de Bruggelingen en toevallige (buitenlandse) voorbijgangers die hun weg naar Benenwerk vinden, maar dat zal volgens mij niet meer lang duren.