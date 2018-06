Brugse supporters vieren overwinning van Rode Duivels

Nadat we de Duivelgekte in Kortrijk bezochten, was het vandaag de beurt aan Brugge! Duizenden supporters schreeuwden de nationale ploeg mee naar een tweede zege op het WK. Waar was dat feestje?

Om betere omstandigheden konden we niet wensen. Onder een stralende zon sprongen alle supporters al vroeg de lucht in na goals van Eden Hazard en Romelu Lukaku. Het startsein voor een feest van drie uur lang. Jong en oud, iedereen in Brugge keek met grote ogen naar de prestaties van onze flitsende Duivels.

Goestingske

Of toch bijna iedereen. Voor de kleinsten die een iets kleinere voetbalpassie hebben dan mama of papa, stond er een groot springkasteel. Om de keel te smeren of de uitdroging tegen te gaan, kon je bij de verschillende bars terecht. Lichte hongertjes en "goestingskes" stilden de supporters met dat andere Belgische product waar we trots mogen op zijn: een goed pak frieten.

De enthousiaste crew werkte samen met de politie om alles in goede banen te leiden. Dat feestje was dus wel degelijk in Brugge vanmiddag. Op naar donderdag voor de match tegen Engeland!

