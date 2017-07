Cactus Festival 2017 opent de deuren!

De eerste dag van Cactus Festival 2017 is al achter de rug. Lees hier hoe was!

Fris uit de campingdouche, met reeds een kopje koffie achterover geslagen zit ik nu klaar in the pressoffice om te beschrijven hoe de eerste dag van Cactus Festival 2017 eruit zag. Hoewel het moeilijk is om de onbeschrijfelijk magische sfeer van een festival te vertalen in woorden, zal ik hieronder mijn uiterste best doen. Hierboven zie je trouwens de compilatie van de Instagram stories van gisteren.

Geen festival zonder muziek

Vijf artiesten sierden vrijdag het podium. Tamino beet de kop af en bevestigde de lovende recensies van Rock Werchter vorige week. Het Zesde Metaal liet West-Vlamingen en mensen van ver daarbuiten genieten van klassiekers als Ploegsteert, Naar de Wuppe en Dag zonder Schoenen. Wannes Cappelle wist het Cactuspubliek te bekoren met zijn heerlijk klinkende West-Vlaamse taaltje, want het festivalterrein stond tegen dan al volledig vol. Daarna kwam Michael Kiwanuka en Richard Ashcroft (van The Verve!) de weide vullen met hun respectievelijk welgekende Home Again en Bittersweet Symphony.

Knaller van formaat met Róisín Murphy die de eerste avond van Cactus afsluit. Een wervelwind van energie, gekke kostuums en funky danspasjes betreed het podium rond middernacht. Zonder gêne geeft ze het beste van zichzelf met funky dancemuziek. Deze Ierse singer-songwriter staat al op het podium sinds de jaren 90 en die ervaring wordt duidelijk wanneer ze het publiek meesleurt in een uurtje vollenbak dansen.

Veel meer dan dat

De festivals van tegenwoordig bieden hun bezoeker zo veel meer aan dan muziek en ook Cactus weet te bekoren. Een gigantische foodmarket, genaamd Mmm...Markt, vult de hongerige magen tussen de concerten door. Veel verschillende foodtrucks vertegenwoordigen elk hun eigen keuken en bieden interessante gerechtjes aan. Diegene die het iets meer Vlaams willen: een frietje met mayonaise is ook verkrijgbaar. Klaar met eten? 's Avonds zijn hier ook DJ's die hun ding doen. Chillen en je voetjes laten rusten doe je uiteraard in de Tentakel-zitruimte. Grasbanken en Green Walls, het ziet er werkelijk heel kunstig uit. Wie hogere sferen wil opzoeken, beklimt best de trappen van The Skybar. Daar geniet je van een volledig overzicht van de festivalweide en een cocktail voor het goede doel.

We want more!

Vandaag gaat de Cactus Oasis open en dat belooft heel veel goeds. Op onze sociale media kanalen kan je live meevolgen hoe Lore en ik deze oase van plezier zullen beleven. Muzikaal stelt Cactus Festival ons zeker op de tweede dag ook niet teleur. Om 15u zijn we in blijde verwachting van Coely. Deze straffe madam stond de afgelopen weken o.a. op Rock Werchter en Glastonbury Festival. Jamie Lidell en the Kaiser Chiefs zijn ook grote namen om zeker mee te pikken. Wij verwachten dus net zoals gisteren een goed gevulde agenda van muziek, randanimatie en heerlijk eten.

Zondagmiddag volgt een verslag met foto's op de website.