Charmante Watou is setting Kunstenfestival

Ook deze zomer vindt Kunstenfestival plaats in het pittoreske kunstdorpje Watou. Onze festivalreporter liet zich een namiddagje onderdompelen in de diverse werken van aanstormend talent en grote namen.

Twaalf prima gekozen locaties, talloze geboeide kunstliefhebbers en een van de gezelligste dorpjes van de Westhoek. Dat zijn dé ingrediënten voor een geslaagde 39e editie van Kunstenfestival Watou. Op de campagneaffiche prijkt dit jaar de slogan ‘Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt’. Niemand minder dan Laura de Conink, dochter van Herman de Coninck, is de ontwerpster van het campagnebeeld naast die slagzin. Het thema van het festival is Saudade, een woord dat Laura nauw aan het hart ligt. Ze schreef er zelfs een boek over. Saudade is Portugees en heeft tot nu toe nog geen Nederlandse vertaling. Het betekent melancholie, heimwee, nostalgie en weemoed met een niet concreet aanwijsbare oorsprong. Klinkt zwevering? Volgens schrijvers en filosofen zit het gevoel nochtans verweven in het DNA van ieder mens. Reden te meer om er een kunstfestival rond te maken, dus.

Met een hart voor kunst

Het hartje van het dorp is deze zomer de setting van het festival. Rond de kleine markt van Watou vormen enkele karakteristieke locaties de tentoonstellingsruimtes. De hedendaagse kunst komt helemaal tot zijn recht in het nostalgisch kader en het contrast tussen fris en verouderd zorgt voor de ultieme beleving. Allereerst bezocht ik het Festivalhuis, gevolgd door de Douviehoeve, daarna de Brouwerij, om te eindigen met het Brennepark en de Kerk. Naast die locaties is er ook de Graanschuur, het Parochiehuisje en het Oud Klooster. Overal was er een mix van video, gedichten, beeldende kunst en werken op doek. Een greep uit de tentoongestelde artiesten is Stefaan De Croock, Joseph Klibansky, Marion Moskowitz, Nicholas Lamas en Michel François.

Op het programma

Het Kunstenfestival loopt nog tot en met 1 september 2019. Tot dan komen er nog heel wat interessante gasten naar het festival. Chris Lomme zakte op 30 juni al af naar Watou om er poëzie voor te lezen, haar kun je dus niet meer aan het werk zien. Wel kun je nog luisteren naar Oh Deer, een band rond de Gentse singer-songwriter Barbara Vlaeminck die intimistische nummers brengt. Ook Sophie Ammann komt langs. Zij is een Belgische zangeres met Canadese roots die de voorbije jaren vooral in beeld kwam als de frontvrouw van Little Dots. Tot slot brengt Woordreus met De Verjaardag Van De Zon een innemend muzikaal verhaal. Je bezoekt het festival van woensdag tot zondag, van 11u tot 19u.