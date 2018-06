Come on Belgium, come on Belgium!

Eerste helft

Het Schouwburgplein werd voor het wereldkampioenschap volledig omgetoverd in een WK-dorp. En paar minuutjes voor de wedstrijd kwamen de laatste supporters toe en was het echt koppenlopen op het plein. Dit zag er voor de gelegenheid uit als een zee van rood, geel en zwart. Iedereen had wel iets in onze Belgische driekleur meegenomen.

Tijdens de eerste helft hadden de Belgen veel balbezit, maar ze speelden niet op het hoge tempo dat we van hen gewend zijn. We gingen dan ook de rust in zonder doelpunten.

Rust

Met een 0-0 tussenstand op het scorebord waren vele supporters kritisch. Ze waren ervan overtuigd dat het tempo omhoog moest en dat er toch meer inzat dan een gelijkspel.

Tweede helft

En er zat ook meer in. In de tweede helft kwamen de Rode Duivels wakker. Een knappe goal van Dries Mertens brak de wedstrijd open, en dat kon je merken op het Schouwburgplein. Jong en oud stond te springen, te dansen en te juichen. De muziek knalde uit de boxen en er waren zelfs vuurmachines die vlammen uitstootten.

Daarna volgden er twee mooie doelpunten van Romelu Lukaku, wat ervoor zorgde dat de supporters op Schouwburgplein er een compleet feestje van maakten. Na de match klonk er luid gejuich en het duurde ook niet lang voor ‘We are the champions’ werd meegezongen. Er werden meerdere polonaises ingezet en Belgische vlaggen zwierden in het rond. Als het van het enthousiasme van de supporters afhangt, dan zijn we al wereldkampioen!

Zaterdag kan je tijdens België-Tunesië onze festivalreporter volgen op onze Instastory. Hij gaat de sfeer opsnuiven op het Beursplein in Brugge.

Fotogalerij