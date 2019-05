Culinair genieten op foodfestival Tastoe

Lekker lokaal

Op de zeedijk van Westende kan je dit weekend genieten van vele lekkernijen. Lokale restaurants en cateraars bieden er hun lekkerste creaties aan op het culinaire foodfestival Tastoe. Je kan er onder andere smullen van coquilles, kreeft en couscous.

De zoetekauwen onder ons vinden er ook hun gading want er zijn verschillende desserts verkrijgbaar. Ik proefde een ijsje met speculaas en meringue en was aangenaam verrast. Op Tastoe worden er ook cupcakes verkocht in een leuke foodtruck. Kinderen kunnen er zelfs hun eigen cupcake versieren. Wie dorst heeft gekregen na het eten, kan proeven van een frisse cocktail of mocktail, een frisdrank of een lekker streekbiertje.

Genieten met zicht op zee

Tastoe is meer dan eten alleen. Het foodfestival gaat door een grote tent met een hippe inrichting. De bezoekers kunnen er luisteren naar culinaire gesprekken over streekproducten met lokale chefs. Dj Gueush zorgt voor wat beats en er is ook livemuziek. Gisteren zag ik de Oostendse band Seagulls aan het werk. De combinatie van lekker eten en goede muziek kon ik zeker appreciëren.

Tastoe is een totaalbeleving. Heb je nu ook honger gekregen? Je kan vandaag nog terecht op de zeedijk van Westende om te genieten van allerlei lekkers.

