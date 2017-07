Dit was Cactus Festival 2017

Zalige Zondag

Terwijl je op zondag het normaal gezien wat kalmer aan doet, kiezen heel wat mensen om hun zondag te spenderen op Cactus Festival. Daarmee maken ze 100% de juiste keuze. Niet alleen staan er acht fantastische acts op het programma, maar het schijnen van de stralende zon maakt rondhangen op het festivalterrein des te aangenamer. Newmoon en Kevin Morby openen rustig de laatste namiddag. Vanaf The Temper Trap is het publiek volledig opgewarmd om dan los te gaan op Local Natives. Deze Amerikaanse indie band heeft tonnen energie. Daarna komt de weide terug tot rust met de trage, trieste songs van Sophia.

Nadat alle tranen zijn gedroogd, betreed Warhaus het podium. Maarten Devolder, ook wel bekend van Balthazar, speelt gitaar, trompet, melodica en zingt. Het publiek lijkt wat stilgevallen, maar iedereen was waarschijnlijk de danspasjes van Sylvie aan het bewonderen. Voor Goose de avond afsluit, passeert ook nog Explosions in the Sky op het podium. Deze rockband uit Texas maakt er letterlijk weinig woorden aan vuil en laat het publiek gewoon genieten van pure muziek. De laatste zullen de beste zijn: Goose. Dit Kortrijkse trio stelt niet teleur. Elektronische tunes galmen over het plein en het publiek gaat helemaal op in het klank- en lichtspektakel. Cactus Festival 2017 eindigt met een knaller.

Wat onthouden we?

Dat was het dan, Cactus Festival 2017! Drie dagen gevuld met heerlijke muziek, gezellige festivalgangers en leuke randanimatie. Dit moeten we onthouden van de 35ste editie:

Veel Belgische talent op het podium. Negen acts uit eigen land veroveren met succes het podium. Naast talent van eigen bodem kwamen natuurlijk ook andere virtuozen naar Cactus. Mijn persoonlijke favorieten waren Coely, Local Natives, Jamie Lidell en Het Zesde Metaal.

Neem vooral uw kinderen mee! De jongste Cactusgangers amuseren zich met ravotten in Cactus Oasis en bekertjes rapen.

Goed weer! Belgische zomer kan soms tegenvallen, maar Cactus Festival 2017 gaat de geschiedenis in als een zonovergoten weekend. Liggen op de ligweide doet zoveel meer deugd met wat zonnestraaltjes erbij.

Taupe means Together! Het publiek bij Cactus Festival is uniek. Blijkbaar bezoeken enkel goedlachse, sympathieke en open mensen dit festival. Super! Jongeren, kinderen en net iets oudere muziekliefhebbers leven drie dagen samen in harmonie.

Ook voor minder grote muziekliefhebbers was er genoeg te beleven: Chillen in de Tentakel-zitruimte, genieten van het uitzicht vanuit The Skybar, vingers aflikken na het bezoeken van de Mmm...Markt of een tukske doen in de zomerzon.

Bedankt voor jullie enthousiasme online en graag kijken we samen uit naar Cactus Festival 2018. Tot dan!