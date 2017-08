Drannie Dranno Dranouter!

Maandag is de start van een nieuwe werkweek, gelukkig kunnen we wegdromen over het afgelopen weekend. Lees hier hoe Dranouter Festival de laatste dag afsloot!

Zalige Zondag

De zondag op een festival is vaak de uitgelezen dag om gezinnen aan te spreken. Hoewel er al het hele weekend kids rondhuppelen op de weide, is zondag toch wel echt familiedag. Er waren dan ook veel kindvriendelijke activiteiten te doen. In the Palace (a.k.a. de Biertent) kon je in de namiddag genieten van theater, circusacts of dansinitiaties. Op het terrein zelf, rond de Clubstage en bij de Voute waren veel speeltuigen, een paardenmolen, rondlopende acts en springballen. Wie denkt dat een festival enkel voor de jeugd is, heeft het helemaal mis.

Al sinds donderdag was de weide ‘zonovergoten’, maar zondag was toch de warmste dag van het weekend. Zonnecrème smeren was de boodschap!

Wat kon je beluisteren op zondag?

Tijdens Dranouter Festival had je ook de kans om met een bus een optreden bij te wonen op een verrassende locatie. De kaartjes waren altijd snel de deur uit, want deze tripjes waren een voor een unieke momenten. Zondag ging ik mee met de bus naar het optreden van Lee Anderson. De verrassende locatie was spectaculair mooi. Met uitzicht op het wijndomein van Entre-Deux-Monts kon het publiek genieten van een glaasje wijn uit de streek en een privé-concertje van de onvervalste grapjassen van Lee Anderson. Even weg uit de festivaldrukte.

Op de main stage kon je zondag gaan kijken naar de zevenkoppige brassband Federspiel. Zij brachten muzikale tunes met blaasinstrumenten. Voor wie Daniel Norgren nog niet kenden, was hij voor vele festivalgangers een prachtige ontdekking. Ik was alvast fan! Mijn persoonlijke favoriet van de avond was Gregory Porter. Deze meneer laat moeiteloos zijn muziek voor zich spreken. Zijn boterzachte jazz stem wordt perfect ondersteund door een zeer getalenteerde band. De laatste avond op de main stage werd afgesloten door de Dolfijntjes. Dranouter Festival 2017 afsluiten met West-Vlaamse leutigaards met grappige teksten, hoe kan het ook anders. Na vier jaar stilte kan de wereld eindelijk terug genieten van Wim Opbrouck en zijn bende.

De clubstage op zondag werd gevuld door o.a. wereldmuziek van Flanders Ethno, de multi-instrumentalisten van Bukahara en heerlijke woordspelingen van Kommil Foo.

