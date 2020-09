Eerste communies met vier maanden vertraging gestart

Na maandenlang wachten, is het eindelijk zo ver. Dit weekend worden de eerste communies georganiseerd. Wij gingen langs in Ardooie.

Vooraan in de kerk zaten 45 kinderen klaar om met vier maanden vertraging hun eerste communie te vieren. Die groep werd door de coronamaatregelen nog eens in twee gesplitst. Enkel dichte familie zoals ouders, broers en zussen waren welkom voor de officiële ceremonie. De traditionele stoet in het middenpad bleef ook achterwege.

Wat met voorjaar?

Alle voorbereidingen verliepen digitaal. Uniek en zeker een aanpassing, maar misschien een goeie repetitie voor het volgende voorjaar. De begeleidende leerkrachten gaan er namelijk vanuit dat ook de communies van 2021 waarschijnlijk in verdeelde groepen zullen plaatsvinden.