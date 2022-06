Eet de wereld rond met zicht op zee

Barrio Cantina vindt al enkele jaren zijn weg naar de Koningin Der Badsteden, om voor een weekend vol eten, drankjes, muziek en gezelligheid te zorgen. De afgelopen twee jaar moesten we even op onze honger blijven zitten, maar van 10 tot en met 12 juni kan je terug genieten van de Aziatische, Amerikaanse, Mexicaanse en zelf Peruvaanse keuken. De foodtrucks worden elk jaar nauwkeurig geselecteerd door de organisatie om te zorgen dat enkel het beste van het beste aangeboden wordt.

Een nieuwe locatie

Het Mariahendrikapark is dit jaar ingeruild voor het Zeeheldenplein. Een toplocatie met zicht op zee en de mooiste zonsondergangen. De grotere ruimte zorgt ervoor dat je altijd snel een zitplaats kan vinden aan één de tafels verspreid over het festivalterrein. Naast de vele foodtrucks kan je ook genieten van cocktails, lokale bieren en verse sappen, verzorgt door het personeel van de PolePole beachbar. Voor de kleinste is er randanimatie aanwezig in de kidscorner.

Heb je dit weekend nood aan leuke deuntjes en een goede sfeer? Dan is Barrio Cantina de plaats om te zijn. Vergeet wel geen extra sweater mee te pakken, want de zeewind kan soms sterk oprukken. Lukt het je niet om dit weekend naar Oostende af te reizen? Niet getreurd, Barrio Cantina is van 17 tot en met 19 juni te vinden op Het Zand in Brugge.