EK Zwerkbal: de sport uit Harry Potter in het echt

Magische sport

Geen voetbal in het Forestierstadion dit weekend. In en rond het stadion vond het Europees Kampioenschap Zwerkbal (Quidditch in het Engels) plaats. De fictieve sport uit de Harry Potterreeks is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Zwerkbal wordt gespeeld met drie ballen: bludgers, een quaffle en een snitch.Een zwerkbalteam bestaat uit zeven spelers. Twee beaters gooien met de bludgers naar de jagers, zo zijn die tijdelijk uitgeschakeld. Drie chasers proberen te scoren door een quaffle in een van de drie doelen te werpen. Die worden bewaakt door een keeper. Ten laatste is er ook nog een seaker die de snitch moet proberen te bemachtigen. Nog mee? Ik heb de Harry Potterfilms een aantal keer gezien en ik moet zeggen dat ik het moeilijk had om de eerste wedstrijd te volgen. Omdat er met drie ballen gespeeld wordt, gebeurt heel veel op het veld. Ik moest daar even aan wennen, maar het is wel een erg leuke sport om naar te kijken. Het is eens iets anders dan voetbal!

In de films wordt zwerkbal gespeeld op vliegende bezems. In het echt moeten de spelers -letterlijk- met hun voeten op de grond blijven. De toverstokken en lange gewaden worden achterwege gelaten en vervangen door sportoutfits en voetbalschoenen. Andere magische elementen werden ook op een leuke manier aangepast. De snitch is in de films een kleine vliegensvlugge bal met een eigen wil. In het echt is de snitch een speler met een tennisbal op zijn rug.

Een sympathieke zwerkbalspeelster legde me uit met dat een zwerkbalteam bestaat uit mannen en vrouwen en dat de sport eigenlijk een combinatie is van rugby, handbal en trefbal. Net zoals bij rugby ging het er deze namiddag soms nogal stevig aan toe. Gelukkig stond het Rode Kruis paraat om kleine en grote verwondingen te verzorgen.

Gevoel van samenhorigheid

Er nemen in totaal 32 ploegen uit negen verschillende landen deel aan het EK. Er zijn verschillende Belgische, Britse en Franse ploegen. Daarnaast zijn er ook Turkse, Spaanse en Italiaanse spelers aanwezig.

Op het veld was het een bikkelharde strijd voor de titel, maar ernaast zag ik toch vooral vriendschap en verbroedering tussen de verschillende ploegen. De sfeer op en rond de velden was erg aangenaam en er was veel ambiance tijdens de matchen. De supporters hadden dan ook genoeg vlaggen en trommels meegenomen.

