Feest op de kamping!

Marginaliteit vierde gisteren hoogmis rond de windmolens bij bedrijvenpark Evolis in Kortrijk. Kamping Kitsch groeide na zes edities uit tot het grootste verkleedfeestje van het land. Dat was gisteren op de zevende editie niet anders. De Vlaamse Johnny's en Marina's haalden allemaal hun beste marcelleke en luipaardtopjes boven om eens goed marginaal te doen. Voor wie afgelopen jaren naar Kamping Kitsch ging, alles was dit jaar nog groter en nog marginaler (en nog beter?). Je kon hakken en tjakken bij maar liefst zeven stages. Vooral de Spoiler Room en de Mijn Stage waren de hele dag voorzien van enorm veel volk.

Net als We Can Dance was werkelijk alles op het terrein in thema: de infostand 'eje un vraohe?', de caravannen, de kermisattracties, de muziek, etc. Ook de line-up op de Mijn Stage voldeed volledig aan de normen van een foute party. Toppers zoals Get Ready, Willy Somers, charmezanger Jens en Jody Bernal volgden elkaar vlotjes op doorheen de middag. Randanimatie kon je vinden bij de botsauto's en Hot Marijke. De grootste Youtube-legendes van de lage landen mochten natuurlijk ook niet ontbreken: Rinus en zijn vrouwtje, Henk en zijn vrouwtje en Marcel en Vicky.

Samen met het bewustzijn vlogen alle normen en waarden bij iedere geconsumeerde pint uit de deur. Wanneer de avond viel, viel een derde van het publiek tegen dek. Bij marginaal doen horen natuurlijk ook dronken paljassen. Eén keer per jaar maakt het allemaal niet veel uit. Eén keer per jaar mag Vlaanderen afzakken naar Kortrijk om alle etiquette over boord te gooien. Gelukkig maar één keer.

Bekijk ook zeker de fotogallerij hieronder!