"Ik wou me dit keer niet in de luren laten leggen, zoals maandag in Aalst door Oliver Naesen", opende Froome na afloop. "Ik heb het twee dagen super naar mijn zin gehad in België", aldu de viervoudig Tourwinnaar. "Hier leeft het wielrennen echt nog en voel je de warmte van de supporters. Iedereen is hier echt door het dolle heen en dat maakt het allemaal zo speciaal om in België te rijden.

(Lees hieronder verder)