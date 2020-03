Gameplezier voor jong en oud op Playtime 20.20

Dit weekend is de Koninklijke Stadsschouwburg in Brugge omgetoverd tot een gratis gamefestival. De ideale daguitstap met het hele gezin! Playtime 20.20 biedt allerlei spetterende bezigheden waaronder indie games, workshops, battle games en zelfs een aantal retro consoles en arcade machines.

Gratis gameweekend

Van vrijdag 6 tot en met zondag 8 maart 2020 kunnen zowel doorgewinterde spelers, beginnende gamers of nieuwsgierigen hun hart ophalen tijdens de tweede editie van Playtime. Bezoekers verdiepen zich in de gamewereld en maken kennis met de nieuwste creaties van gameontwikkelaars. Naast het feit dat je de hele dag door gratis games kan spelen, ervaren bezoekers op spectaculaire wijze een andere wereld in virtual of augmented reality.

Back in time

De catacomben van de Stadsschouwburg baden in nostalgie. Verschillende generaties beleven samen retrofun en gaan op verkenning doorheen de gameschiedenis. Hier worden heel wat games uit de oude doos gespeeld, dit op retro consoles en tv’s. Jongeren ontdekken hoe games er vroeger uitzagen en welke stappen er de voorbije jaren allemaal zijn gezet, vooral op grafisch vlak.

Neem het op tegen een bekende Vlaming

Durvers stappen het grote podium van de Stadsschouwburg op en dagen elkaar of William Boeva uit voor een battle game. De projectie op een reusachtig scherm zorgt voor een unieke ervaring waarbij je helemaal in het spel wordt gezogen. Daarnaast een workshop programmeren voor kinderen, een eigen robot samenstellen of piano spelen met bananen. Je kan het zo gek niet bedenken! Wie het liever wat serieuzer houdt, schuift aan bij het boeiend panelgesprek met experts uit de game-industrie. Zaterdagavond werd afgesloten met een waanzinnige en unieke gameparty die aansloot op de leefwereld van gamers.

