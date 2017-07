Genieten is troef op Cactus Festival!

Hoogdag voor muziekfans

Zaterdag kon het Cactuspubliek genieten van acht artiesten. Kelsey Lu opende met haar cello en knalroze jurkje. Laat u niet misleiden door haar schattig voorkomen, want wanneer ze begint te zingen, legt ze de weide het zwijgen op. Met Kelsey Lu’s ontwapenende stem kwam de middag gestaag op gang. De jazzband Taxiwars laat al wat meer voetjes dansen met de immer sympathieke frontman Tom Barman. Het was wel muzikale duizendpoot Robin Verheyen die met alle eer ging lopen. Deze saxofonist liet het beste van zichzelf zien en liet Cactus proeven van swingende jazzmuziek. Na Taxiwars stroomde de weide vol voor Coely. Deze powervrouw weet in geen tijd iedereen mee te krijgen met urban hits als Don’t Care en Ain’t Chasing Pavements. Ondanks haar jonge leeftijd heeft Coely al veel podiumervaring en dat zie je aan de manier waarop ze connecteert met het publiek. De zon kwam letterlijk tevoorschijn bij het begin van haar optreden en tot het einde stond de weide in vuur en vlam.

Met Rhye kwam het publiek terug bij zinnen en was daarna volledig klaar voor Millionaire. Deze rockband van eigen bodem met Tim Vanhamel bezorgde ons stevige beats en vette moves. Meneer Vanhamel, die trouwens een cactus meenam op het podium, maakte tussen zijn nummers ook vlotjes een praatje met het publiek. Volledig klaar om te feesten ontvangt Cactus vervolgens Steve Winwood. Van achter zijn piano toont hij al zijn muzikale talenten. De tweede avond van Cactus Festival werd prachtig afgerond met Jamie Lidell en Kaiser Chiefs. Voor de ene Jamie met zijn welbekende meezingers en gouden stembanden en voor de andere Kaiser Chiefs met hun besmettelijk enthousiasme en minstens even welbekende meezingers. Róisín Murphy was leuk, maar Kaiser Chiefs waren een afsluiter van formaat en knalden tot het bittere eind. Frontman Ricky Wilson stond geen minuut stil en rende van links naar rechts om iedereen mee te krijgen in zijn euforie. Dat zaterdag in schoonheid werd afgesloten, hoeft niet gezegd.

Sfeer is de sleutel tot succes

Vanaf het openen van de deuren tot laat in de avond transformeert de helft van de festivalweide in een ligweide. Festivalgangers nemen dekens, stoeltjes en andere zomerse accessoires mee naar het terrein. Samenzijn met vrienden en familie was nog nooit zo gezellig. Gisteren ontmoette ik mogelijk de jongste Cactusbezoeker, zeven weken oud en omringd door hele coole ouders. Cactus Festival is absoluut kids-approved. De Cactus Oasis is daar wellicht het mooiste bewijs van. Aan de oevers van het Minnewater staan heel wat originele attracties neergepoot voor jong en oud. Terwijl de kinderen glijden met bruine zeep op hun buik of eendjes vangen in een auto, kunnen ouders even relaxen in de zomerse ligstoelen. Zelfs al breng je zelf geen kinderen mee naar Cactus, passeer toch zeker eens langs de Cactus Oasis. Een ander fenomeen dat je kan spotten op Cactus Festival, zijn de vele kinderen die bekers rapen. Net als kleine elfjes passeert er sporadisch voor of achter je een kind met een zak vol. Goed voor hun ecologische voetafdruk en dat houdt ook het terrein proper: win-win-situatie.

De tijd vliegt als het zo leuk is. De derde en laatste dag is aangebroken. Vandaag onder andere Kevin Morby, Warhaus en Goose op het muzikaal menu. En voor de rest? Niet zo heel veel, 't is zondag voor iedereen, hé. Gewoon genieten!