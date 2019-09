Geslaagd einde van de zomer op TRAX Festival in Roeselare

De zomer op een geslaagde manier afsluiten, dat kunnen ze wel in Roeselare! Veel mensen zakten gisteren af naar het TRAX Festival, met concerten van onder andere Ertebrekers en SX. Onze festivalreporter was er ook bij.

Festivalsite met foodtrucks aan het station

Heel wat volk trok gisteren naar TRAX, de site bij het station van Roeselare. Voor het TRAX Festival werden er op de site twee podia, dranktenten en foodtrucks geplaatst. De bezoekers sloten de zomer op een leuke manier af met goede muziek, een hapje en een drankje. Ze konden er genieten van een fris pintje, een wijntje, limonade of een verfrissende cocktail. Wie honger had, moest bij een van de foodtrucks zijn. Er waren frietjes, pizza, aardappelgerechten en kroketten uit de muur. Ook wie fan is van zoet kon gisteren iets lekkers vinden op TRAX. Er was een foodtruck met wafels, ijsjes en koekjes.

Ambiance tijdens de concerten

Toen ik aankwam merkte ik dat de sfeer goed zat, maar later op de avond was die sfeer gewoon top. Iedereen genoot van de ambiance en de muziek op het stadsfestival. In de late namiddag zag ik vooral jonge gezinnen die naar het optreden van De Piepkes kwamen kijken. De Piepkes, met onder andere Frederik Sioen, brengen Nederlandstalige muziek voor kinderen.

Met NTREK, Ertebrekers en SX stonden er opvallend veel namen van eigen, West-Vlaamse, bodem op TRAX Festival. Enkel SONS en Discobaar A Moeder zijn niet van onze provincie. De Roeselaarse hiphoppers van NTREK speelden maar al te graag in hun thuisstad. Toen ik tijdens hun concert rond me keek, zag ik veel fans die de West-Vlaamse rapnummers meezongen. Als kers op de taart bracht NTREK ook nog de rapper Brihang mee.

De rockers van SONS, een band uit het Antwerpse, brachten hun luide gitaren mee naar West-Vlaanderen. Hun enthousiasme werd gesmaakt door het publiek, dat al vanaf het eerste nummer stond mee te springen. Ook Ertebrekers, met Flip Kowlier, konden rekenen op een leuk publiek. Hun bekendste hits ‘Eva Mendes’ en ‘De Zji’ werden luidkeels meegezongen. Het publiek ging helemaal los toen zanger Jeffrey Jefferson tussen het volk begon te dansen. Het laatste concert van de avond was van de Kortrijkse band SX. Het festival werd afgesloten met een vet feestje van Discobaar A Moeder.

Fotogalerij