Geslaagde zesde editie van Dreambeats in Kortemark

Gisteren vond in Kortemark de zesde editie van het muziekfestival Dreambeats plaats. Maar liefst 5000 feestvierders genoten er van elektronische muziek. Onze festivalreporter was er ook bij.

Feesten op elektronische muziek

Dancefestival Dreambeats is the place to be voor de liefhebbers van elektronische muziek. Gisteren konden ze er genieten van EDM, techno, retro en dance. Meer dan veertig artiesten gaven het beste van zichzelf op vier podia: de technostage, de retrostage, de mainstage en ‘Blvckprint & Friends’. Bij ‘Area 51 techno’, konden de festivalgangers losgaan op de beats van onder andere de Belgische dj Dr. Lektroluv. Bij de retrostage wurmde ik me een baan door het publiek tijdens de set van Yves Deruyter. Ook op de mainstage stonden bekende namen, zoals Dimaro en Mark With A K.

Vanuit de VIP area had je fantastisch zicht op de mainstage en de festivalgangers, en die waren met maar liefst 5000! De mainstage zag er spectaculair en feeëriek uit. De dansers die vuur spuwden zorgden voor nog een groter wow-effect.

Eventjes bekomen met een hapje en een drankje

Wie zijn dansvoeten even wou laten rusten, kon terecht bij de cocktailbar en de Ibizastage. Er stonden tafels met stoelen en ik zag ook mensen die aan het genieten waren van een hapje en drankje terwijl ze aan het chillen waren in van de vele zitzakken. Bij de Ibizastage stonden verschillende foodtrucks met zoetigheden, frietjes, hamburgers en Thais eten.

Voor een gekke feestoutfit moest je bij de Foute Winkel zijn. Je kon er terecht voor pruiken, hoeden en slingers. Naast foute kledij kon je op Dreambeats ook gepersonaliseerde petten en armbandjes kopen.

