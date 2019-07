Gezellige parkconcerten in Middelkerke

Het grootste kleinste festival van België

Het muziekfestival Parkies staat bekend om zijn kleinschalige concerten met bekende artiesten. Met 108 optredens deze zomer bereiken de Parkies concerten meer dan 250.000 mensen. Door de ongedwongen sfeer kan je komen en gaan wanneer je wenst.

Soulbrothers zet Normandpark op stelten

Het Normandpark te Middelkerke is ook dit jaar weer een prachtige locatie voor het sfeervolle Engie Parkies Middelkerke. Bezoekers zijn welkom in het Normandpark tussen 19 uur en 23 uur. De gratis optredens starten rond 20 uur. Gisterenavond was het de beurt aan Soulbrothers. Het energieke trio Wim Soutaer, Charel Van Domburg en Vincent Goeminne schudden jong en oud wakker met hun onuitputtelijke energie. De live band bestaat verder nog uit Bert Gielen, Gilles Dandelooy en Bram Raeymaekers. Strak in 't pak bracht deze live partyband een rijk repertoire aan bekende nummers en gloednieuwe medleys. Het publiek werd verwend met een stomende set en de allergrootste dansbare hits. Ambiance verzekerd!

Zeven locaties in West-Vlaanderen

De bekende reeks parkconcerten zijn al enkele jaren een vaste klant op de festivalkalender van heel wat mensen. Dichtbij, in het groen, toegankelijk en vooral, gratis! De Engie Parkies in Middelkerke gaan deze zomer iedere donderdag door van 4 juli tot en met 22 augustus. De namen van de artiesten die nog in Middelkerke optreden zijn: Barbara Dex (25 juli), Mama's Jasje (1 augustus), N8N (8augustus), Metejoor (15 augustus) en Tom Helsen (22 augustus). Naast Middelkerke kan je aan de kust ook genieten van de Parkies concerten in Blankenberge, De Haan en Knokke-Heist. Ook Waregem, Wevelgem en Torhout stellen hun parken ter beschikking.