Herbeleef de middeleeuwen in Oostende

Duik in de wereld van ridders, schildknapen en jonkvrouwen. Rondom de huizen van het verdwenen middeleeuwse vissersdorp Walraversijde slaan een 100-tal re-enactors hun tentenkamp op en vullen deze unieke plaats met leven zoals in de middeleeuwen.

Internationaal re-enactment

Tijdens het weekend van 27 en 28 juli vindt het Middeleeuws Weekend in Oostende plaats. De aanwezige re-enactors uit binnen- en buitenland hebben geen moeite gespaard om een sfeer te scheppen van een aantal eeuwen geleden. Kostuums, teksten, dans, muziek en decors zijn optimaal nagebootst zoals in 1465. De middeleeuwen komen met dit tentenkamp tot leven door spannende riddertoernooien, boogschutterswedstrijden, ambachtlieden, verhalen, muziekinstrumenten en poppentheater.

Vissersnederzetting Walraversijde

Een wandeling doorheen het gereconstrueerde middeleeuws landschap brengt de bezoeker niet alleen naar een tentenkamp maar ook naar verschillende vissershuizen: het huis van de rijke reder, de woonst van de vissersweduwe, het huis van de visroker en ten slotte de rokerij. Deze huizen werden met de originele middeleeuwse bakstenen heropgebouwd. De verdwenen vissersnederzetting Walraversijde is één van de belangrijkste archeologische sites in Vlaanderen en één van de best bestudeerde middeleeuwse vissersgemeenschappen in Europa.

Middeleeuwse activiteiten en workshops

Er is heel wat animatie voor kinderen. Naast lessen om een volleerde ridder te worden kunnen ze hun eigen schild en zwaard maken, een kleipotje draaien of een vlag drukken met een zelfgemaakte stempel. Samen met het figurentheatergezelschap Ultima Thule maken de kinderen middeleeuwse figuren voor een schimmenspel tijdens het schaduwtheater. Kinderen gaan er dus zelf aan de slag en laten zich inspireren door het thema van de middeleeuwen.

Het Middeleeuws Weekend is gratis voor kinderen jonger dan 13 jaar. Wie ouder is dan 13 jaar betaalt 6 euro. Het volledige programma is terug te vinden op de website van Raversyde.

Fotogalerij