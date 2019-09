Het drafseizoen in schoonheid afsluiten op de hippodroom in Waregem

Met gemengde gevoelens sloten ze in Waregem het geweldige drafseizoen af. Ik sprak met enkele ruiters die de afgelopen jaren hun hart verloren in de hippodroom van Waregem en alvast niet kunnen wachten op het nieuwe seizoen. Maar eerst moesten er gisteren nog negen koersen gereden worden. De zon piepte stilletjesaan door de donkere wolken en de eerste koers kon van start gaan.

Uitgelaten sfeer

De sfeer zat vanaf het eerste moment goed, of zoals ze het in Waregem zeggen: een fijne namiddag op 't gemak! Met een frietje in de hand genoot jong en oud van een 'mixte meeting' met zowel draf- als galoprennen. Hier en daar speculeerden de toeschouwers ondertussen wie ging uitblinken in Waregem en sommige waagden zelfs een gokje. Ik leerde tussen de koersen door de kneepjes van het vak van enkele echte kenners die me alles konden uitleggen over de paardensport.

Animatie voor de allerkleinsten

Ook de kinderen bleven niet op hun honger zitten gisterennamiddag. Een team stond klaar om hen te begeleiden bij tal van spelen, van het knutselen van een creatieve hoed of kroon tot het aanbrengen van glittertatoeages, voor ieder wat wils als je het mij vraagt! Op de springkastelen konden ze zich uitleven en bovendien liet de mascotte van Waregem Draaft, Draftie, hun kinderharten sneller kloppen om hun speelnamiddag compleet te maken.

