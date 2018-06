Het ultieme zomergevoel op Barrio Cantina

Een culinaire vakantie

Zo beschrijft Kim Vanderplasschen de sfeer. Hij werkt voor Polé Polé, de organisatie die het foodtruckfestival organiseert. ‘Polé Polé’ is Swahili voor ‘take it easy’, ‘doe maar op het gemak’. Ik zou zelf niet op een betere omschrijving van de sfeer kunnen komen. De palmbomen en de geuren van de vele eetkraampjes deden me al vlug geloven dat ik in een tropisch land vertoefde. Enkel het West-Vlaamse accent van de vele lokale bezoekers deed me beseffen dat ik wel degelijk in Oostende was!

Zelfs in de toiletten werd de sfeer doorgetrokken met een toilet DJ (ja dat bestaat)! De DJ speelde zomerse salsadeuntjes waardoor je zelfs op het toilet kon genieten van het vakantiegevoel. Voor de ongeveer 35 medewerkers was het dan ook een huzarenstuk om de sfeer te kunnen creëren. Alle details moesten juist zitten, maar missie geslaagd!

Kidscorner

Ook de allerkleinsten konden terecht op Barrio Cantina. De organisatie zorgde dit jaar voor een heel erg uitgebreide kinderanimatie. In de kidscorner konden de kinderen zich uitleven op springballen, of zich laten omtoveren tot prinses of ridder in de grime. Daarnaast konden ze ook 3D-postkaarten maken en leuke kiekjes laten schieten in een photobooth met reuzenkiwi’s.

Om je vingers bij af te likken

Het belangrijkste op een foodtruckfestival? Het eten natuurlijk! Op Barrio Cantina vind je heel veel eten, en het is ook heel lekker. De organisatie selecteert de foodtrucks dan ook nauwkeurig. Er wordt veel belang gehecht aan huisgemaakte, verse producten, en dat proef je.

Er is een erg gevarieerd aanbod aan foodtrucks. Je kan er onder andere smullen van kroketjes, burgers, wraps en bitterballen. Met lekkernijen van over de hele wereld voelt het ook een beetje aan als een soort mini-wereldreis. Je dorst kan je er lessen met verschillende soorten bier, cocktails en vruchtenshakes.

Volgende editie in Brugge

Heb je ondertussen al honger gekregen en kon je er niet bijzijn dit weekend? Geen nood, van 8-10 juni vindt er een nieuwe editie van het foodtruckfestival plaats in het Koning Albert-I Park in Brugge! Het park ligt dicht bij het station en bushaltes, en er is ook een extra fietsparking voorzien. Als er nu net donderwolken zouden zijn dat weekend, kan je nog steeds genieten van het lekkere eten onder de overdekte bars.