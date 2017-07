Hiep Hiep Hype-O-Dream!

Er waren gisteren maar liefst vijf podia verspreid over de Hippodroom van Waregem. Genoeg keuze en genoeg DJ’s voor iedereen. Via het Instagram verhaal van Focus en WTV kon je het allemaal meebeleven (en vandaag herbeleven). Op de Wet Dream Stage stonden DJ’s zoals Leesa, Jax Jones en Dave Lambert. Gehost door Versuz voelde het de hele middag alsof de avond al was gevallen en je tot in de vroeger uurtjes aan het dansen was. Net daarnaast stond de Flashback Stage. Het tweede grootste podium van Hype-O-Dream voelde magisch aan en het publiek was overdekt door een coole tent met kleurrijke vlaggetjes. De combinatie tussen feestvierders die nooit stilvallen en de beats van DJ’s zoals DJ Ghost en Bonzai All Stars was fantastisch.

Op weg naar het hoofdpodium passeerde je ook aan de kleinste stage van Hype-O-Dream: de Fantasy Stage. Buiten de tent hoorde je enkel de verre beats van de mainstage maar enkele stappen dichter en je trad binnen in een microdansfeestje met o.a. muziek door DJ Lady S en Soul Shakers. Mini tentje met maxi pret! Helemaal verstopt rechtsachter de mainstage zat de Nightmare Stage verscholen. Voor de hardere hakken-tjakken-jumpen beats moest je hier zijn. De sfeer en energie in deze tent waren onbeschrijfelijk. Hier werd al meteen van bij de start van de dag stevig gedanst. Da Tweekaz, Coone, Radical Redemption en andere DJ’s zorgden dat de bezoekers van de Nightmare Stage geen minuut zich hoefden te vervelen.

Vier fantastische podia, maar dé piece de resistance was toch wel de Mirage mainstage! Het thema van deze verjaardagseditie van Hype-O-Dream was Venetiaans Carnaval. Op het hoofdpodium keken drie gemaskerde dames, inclusief bewegende ogen, uit over het terrein. De hele dag lang was de mainstage een wervelwind van lichtshows, kleuren, visuele effecten, vuurballen, muziek en vuurwerk. Heel wat grote samen sierden gisteren dit impressionant podium. Lil Kleine met zijn hollandse rapplaten zuipte champagne en liet Hype-O-Dream daveren. De hele middag stond iedereen te dansen. Vooraan de jongste festivalbezoekers, dik op mekaar gepakt met hun smartphone in de aanslag. Langs achter iedereen die al wat meer plaats nodig had voor hun uitgebreide choreografieën. Wanneer de avond viel, blonken de lichtjes net iets mooier, schenen de lasers net iets harder en sprong iedereen net iets hoger. De Hype-O-Dream-vibe was moeilijk te vertalen in woorden.

De line-up van de mainstage was om van te dromen en werd afgesloten door Yves V & Regi & Wolfpack. Eindigen deed Hype-O-Dream met een spectaculaire eindshow. Een letterlijk spetterend einde aan een magische dag.

Bij deze staat Hype-O-Dream al zeker in mijn agenda voor volgend jaar!