IJslandcruise: het reisverlag

Woensdag 3 juli - ZEEBRUGGE

Het is zover. Onze vertrekdag. De grote warmte van hier ruilen wij, samen met 120 kijkers, in voor iets frissere temperaturen… op naar IJsland! De bus heeft ons vanmorgen vanuit verschillende hoeken in West-Vlaanderen naar Zeebrugge gebracht. Na de incheck (wat hier ontzettend vlot ging) werd onze bagage naar de kajuit gebracht. Onze vakantie kan beginnen! En omdat varen op een lege maag maar niets is, genieten we eerst van het buffet. Om 13u hebben we de Belgische kust uitgezwaaid, en zijn we voor volle zee gegaan. Haren in de wind, een drankje en muziek in de achtergrond… het begin van een heel bijzonder avontuur...