Klassieke muziek voor kinderen in het Kursaal van Oostende

Een symfonie met valse noten, is daar wel een publiek voor? Blijkbaar wel, want er zakte deze namiddag heel wat volk af naar het Kursaal van Oostende voor de voorstelling ‘Symfonie voor valse noot’.

Mooie samenhang tussen muziek en spel

De naam van de voorstelling doet misschien iets anders vermoeden, maar er waren deze namiddag bijna geen valse noten te horen tijdens de voorstelling ‘Symfonie voor valse noot’. Enkel de hoofdrolspeelster zong wel erg vals. De voorstelling brengt het verhaal van een bekende operazangers, die nog nooit eerder voor een publiek heeft gezongen.

Raf Walschaerts, helft van de muziekgroep Kommil Foo, kwam op het idee voor deze voorstelling, en hij schreef er ook de tekst voor. Het Symfonieorkest Vlaanderen bracht muziekstukken van onder andere Wagner en Mozart, maar ook bekende melodieën, zoals het James Bond deuntje.

Positieve reacties van het publiek

Na de voorstelling kregen de acteurs en muzikanten een warm applaus van het publiek. De reacties die ik hoorde, waren dan ook zeer positief. Er was een mooie samenhang tussen muziek en spel, en de verhaallijn spreekt zowel jong als oud aan. De kinderen in de zaal vonden het vooral zeer grappig en origineel. Ik vind het persoonlijk een prachtige manier om kinderen in contact te brengen met klassieke muziek.

