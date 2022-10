Lezen doet beleven: Boektopia in Kortrijk

Gisteren ging de eerste 9-daagse editie van het boekenfestival Boektopia van start in de Kortrijkse Xpo. Na een light-editie in 2021, was iedereen klaar voor een grotere versie met meer boeken, voorstellingen, signeersessies en plezier.

De slogan van Boektopia luidt: “Lezen doet Beleven” en daar wordt op het festival alles voor gedaan. Ik moet je waarschijnlijk niet uitleggen dat je boeken kan aankopen op het festival, maar wist je dat je de hele week je favoriete auteurs kan ontmoeten? Gisteren sprak ik met Marc de Bel, de jeugdschrijver gekend voor De Zusjes Kriegel en zijn meer recente trilogie Stoverij Met Friet. Hij benadrukte het belang van evenementen als Boektopia, voor het voortbestaan van het boek en de zin van jongeren om verhalen te lezen. Als je iedereen samenbrengt met duizenden boeken en dan nog eens de kans krijgt om de auteurs te ontmoeten, kan je mensen aanzetten om weer eens aan het lezen te slaan.

Daarnaast zorgt de randanimatie voor een speelse manier om met boektitels in contact te komen. Voor de kleinsten is er elk half uur een voorleesmoment voorzien waarbij de auteur zelf haar of zijn boek voorleest. Een rustgevend moment die welkom kan zijn na het uitbundig spelen in de speelhal. Maar niet enkel voor de allerkleinsten is een rustplek ingepland. Op Boektopia kan je met een koptelefoon aan genieten van een live podcast opname, of beleven hoe een audioboek nu echt klinkt. Deze plekken zijn verdeeld over de eerste hal. Grote Fc De Kampioenen fan? Waarom ben je dit artikel nog aan het lezen en ben je nog niet onderweg naar Boektopia? Voor de 25ste verjaardag van de Fc De Kampioenen strips, kan je een tentoonstelling bekijken waar je eerste versies van de stripreeks kan bekijken. Als dat je niet genoeg overtuigt: je kan de kans hebben dat één of meerdere van je favoriete personages aanwezig zijn om jouw strips te signeren.

Het idee achter Boektopia is ontstaan vanuit de noodkreet van enkele uitgeverijen. Mensen lezen procentueel minder en vooral Nederlandstalige boeken krijgen het steeds moeilijker. Door evenementen als Boektopia te organiseren hopen de uitgeverijen mensen terug aan het lezen te brengen. De grote variatie aan boeken zullen hier zeker bij helpen. Je vindt er alle klassiekers, maar ook minder bekende titels om je grenzen eens te verleggen. Niet echt fan van romans? Ga op zoek naar leuke non-fictie boeken of ga aan de slag in de keuken met één van de kookboeken die je op Boektopia vond.

Praktisch

Boektopia gaat nog tot en met 6 november door in Kortrijk Xpo. Tickets zijn beschikbaar via de website en aan de kassa. Alle informatie en programmatie kan je makkelijk opvragen via: https://www.boektopia.be.