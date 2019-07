Lopen met prachtig uitzicht in Blankenberge

Je zomer sportief invullen kan zeker en vast met het Delhaize Loopcriterium van de Kust. Het criterium is verspreid over de hele zomer. Wie overal mee loopt, staat aan de start in 9 verschillende kustgemeenten. Gisteren hield het halt in Blankenberge, de tweede kustgemeente op het lijstje.

Sportend genieten van de kust

Het parcours, van zowel 5 als van 8 kilometer, werd netjes langs de kust uitgestippeld. Het is een wedstrijd die zowel op de dijk als op het strand plaats vindt, een heuse uitdaging dus. Gelukkig kan je je ogen wel echt de kost geven. Je kan terwijl je het beste van jezelf geeft in de loopwedstrijd, genieten van prachtig zicht op de zee.

Het Delhaize Loopcriterium van de Kust trekt niet enkel West-Vlamingen aan, maar ook deelnemers van over het hele land. Op die manier maken meer en meer mensen kennis met onze prachtige, Belgische kust en dat kunnen wij alleen maar toejuichen.

Toegankelijk voor iedereen

Kinderen, start to runners, sportfanaten… iedereen is welkom op loopcriterium. De democratische deelnameprijs is hier zeker ook een troef bij.

Wil je zelf nog een kans wagen op een podiumplaats aan het einde van het criterium? Dat kan zeker, want hiervoor moet je aan minstens 3 loopwedstrijden meedoen. Je kan je nog inschrijven voor de andere loopwedstrijden. Een lijstje met alle volgende loopwedstrijden kan je hier vinden.

Het loopcriterium is een tof initiatief om iedereen al sportend te doen genieten van de schone natuur die West-Vlaanderen te bieden heeft. De koude zeelucht, de stralende zon en frisse zeebries zorgen voor het perfecte decor voor een uitdagende, maar leuke loopwedstrijd. Achteraf genieten van een drankje aan de zeedijk, is natuurlijk ook mooi meegenomen.

