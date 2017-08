Met de Kerstman naar de Paulusfeesten

De jaarlijkse Paulusfeesten in Oostende zijn weer van start gegaan. Focus en WTV ging gisteren een kijkje nemen in het zomerse kerstdorp.

Donderdag 10 augustus openden de Paulusfeesten in mineur. Behalve Soulsister werden alle andere optredens jammer genoeg afgezegd omwille van het weer. Na deze valse start bleef het gisteren de hele avond droog. Op het Paulusplein en het Sint-Petrus- & Paulusplein kan je van 10 tot 16 augustus meefeesten op dit 'gratis stadsfeest in hartje Oostende'. Het plein onder de kerktoren wordt zeven dagen lang omgebouwd tot een groots kerstdorp. Hier kunnen we echt wel spreken van een unicum. Voor de 45ste editie besloot de organisatie net een stapje verder te gaan en zo verbroken ze het record van de meeste kerstdecoratie op een evenement in de zomer. Overal waar je kijkt, zie je kerstlichtjes, kerstmutsen en kerstbomen. Voor al diegene die niet kunnen wachten tot 24 december: in Oostende kan je alvast een voorsmaakje krijgen.

Het Oostends kerstverhaal

Terwijl je rondkuiert tussen de bars en eetkraampjes kan je ook op posters lezen hoe de Paulusfeesten tot stand kwamen. Een uiterst volks en magisch kerstverhaal als je het mij vraagt. Tijdens de zomer van 1969 besloot een cafébaas op het Paulusplein een verjaardagsfeest te organiseren voor een vriend die op kerstmis verjaart (en die dus zijn verjaardag moet delen met een veel bekendere meneer). Een paar jaar later ontspoorde het caféfeestje tot een feestelijke 'zesdaagse van het Paulusplein' en de rest is geschiedenis.

Hoewel de toeristen ook de weg vinden naar dit volkse feest, is het duidelijk dat dit eerder een Oostends feest is voor en door Oostendenaars. Tussen pot en pint zien vrienden elkaar terug en alle medewerkers achter de toog zijn vaste klanten van de Paulusfeesten.

Opwarmen voor morgen

Hieronder een muzikaal overzicht van gisteren. Op het grootste plein kon je feesten met DJ Lotto of jumpen met Gunther D. De jeugd vooraan het podium wist de hardere muziek wel te appreciëren. Op het kleinere Pauluspleintje passeerde eerst Max Meser de revue. De seventies-ogende band bracht een gezellige sfeer met zich mee. Daarna speelde ook nog Black Mirrors met hun kick-ass frontvrouw. DJ Hayo speelde nog wat plaatjes, maar het Pauluspleintje liep eerder leeg na Black Mirrors. Met de grotere namen voor zaterdag (Laura Tesoro en Ertebrekers) voorspel ik nog meer ambiance dan gisteren! Succes aan de voltallige crew en organisatie, want die dragen de Paulusfeesten oprecht mee in hun hart.