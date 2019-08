Muziek, straattheater en kermis op de Waregem Koerse Feesten

Geef je ogen en oren de kost in park Baron Casier

In het park Baron Casier vond gisteren het straattheaterfestival ‘De Kleinste Steeple’ plaats. Bezoekers keken met verwondering naar de nationale en internationale circus- en theateracts. Ik vond vooral de dansende opblaaspoppen de moeite. Drie dansers, verkleed als opblaaspop, toonden choreografieën op verschillende plaatsen in het park. Soms gingen ze zelfs liggen op de mensen in het publiek! Als je niet goed begrijpt wat ik bedoel met dansende opblaaspoppen, bekijk dan zeker de fotogalerij.

Bij een stelling midden in het park konden kinderen creatief aan de slag gaan. Ze bouwden hun eigen huis met kartonnen dozen en stiften. Op een andere plek werden er papieren duifjes gevouwen. Die duifjes werden in een kooitje gestopt en zullen binnenkort willekeurig opgestuurd worden naar de inwoners van Waregem.

Later op de avond kon je de bezoekers vinden bij het podium voor Waregem Koerse Music. De organisatie kon Delv!s, t’ Hof Commerce en Discobar Galaxie strikken. Ik zag het concert van Delv!s, die met zijn funkmuziek het publiek deed grooven.

Terug kind op de Koersefoor

Behalve de evenementen in het park Baron Casier, is er ook de Koersefoor. Tijdens de feesten staan er op de markt tientallen kermisattracties. Het was al een tijdje geleden dat ik naar kermis was geweest, maar het blijft toch leuk om eendjes te vissen en oliebollen te snoepen. Vooral jonge gezinnen brachten gisteren een bezoekje aan de kermis. Ik zag heel veel kinderen zich uitleven op de botsauto’s en in het schietkraam. Durfallen kozen dan weer voor grote achtbanen waar ik liever vanop een veilige afstand naar kijk.

P.S.: zin gekregen om ook naar de Waregem Koerse Feesten te gaan? Dat kan nog tot en met 28 augustus.

Fotogalerij