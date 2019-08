Paardensport en gezellige drukte op de Hippodroom in Waregem

Races meevolgen vanuit de wagen

Vele paardenliefhebbers zakten gisteren af naar de Hippodroom voor de Special Horse Day, georganiseerd door de Belgian Amateur Club. In totaal waren er tien verschillende races, waar vooral amateurdrivers aan deelnamen. Ook kleine drivers konden tonen wat ze in hun mars hadden, want er was een race speciaal voor kinderen.

Tijdens de races konden enkele toeschouwers, waaronder ikzelf, plaats nemen in een wagen die naast de paarden reed. Het was een unieke ervaring om op enkele meters van de racende paarden de wedstrijd te kunnen volgen.

Lekker eten en goede sfeer

In Henson, een zaal op de eerste verdieping, konden toeschouwers genieten van een prachtig zicht op de renbaan en verrukkelijk eten. Er werden onder andere oesters en kreeftencocktails geserveerd. Ik was aan het rondwandelen in de zaal toen het dessert werd geserveerd, en ik kreeg plots wel heel erg veel zin een dame blanche met warme chocoladesaus. Na de races konden de mensen in de zaal genieten van de ambiance tijdens een spetterend optreden van Wendy Van Wanten.

