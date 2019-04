Ravotten rond de stadionvijvers in Waregem

Jeugdig geweld rond de stadionvijvers

Toen ik deze namiddag aankwam aan de stadionvijvers waren er al vele kinderen aanwezig. Ze leefden zich uit op klimmuren, springkastelen, trampolines en een parcours tussen de bomen. Kinderen die het wat rustiger aan wilden doen, konden bellen blazen. De ouders en grootouders die naar de stadionvijvers waren afgezakt, keken met een glimlach naar de spelende kinderen.

Niet-alledaagse activiteiten

Er waren enkele speciale activiteiten zoals bumperbal en ‘punch ‘m off’. Bij bumperbal spelen de deelnemers een potje voetbal terwijl ze een grote plastieken bal rond zich hebben (bekijk de foto’s om te zien hoe dat eruit ziet). Door die grote plastieken bal val je gegarandeerd omver, wat voor een grote glimlach op het gezicht van de vele deelnemende kinderen zorgde. Van ‘punch ‘m off’ had ik persoonlijk nog nooit gehoord. Bij ‘punch ‘m off’ staan alle deelnemers op een vak in een springkasteel met een slingerbal in het midden. De bedoeling is om je tegenstanders uit hun vak te duwen. Ik sprak met enkele jongens die net een spelletje ‘punch ‘m off’ hadden gespeeld, en die vonden het alvast fantastisch.

