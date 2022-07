Retro Sur Mer zet vintage in etalage in Wenduine

Oldtimers in allerlei vormen en kleuren schitteren dit weekend op de dijk in Wenduine, maar ook de bezoekers in retro-outfit vormen een attractie op zich. Het festival Retro Sur Mer klinkt als, lijkt op en smaakt zelfs naar een vervlogen tijd.

Van het iconische Volkswagenbusje over een aimabele politiekever tot de klassiek Amerikaanse, uitgerekte oldtimer. Toeristen, inwoners en festivalgangers konden hun ogen de kost geven op de dijk van Wenduine. Wie uit de auto stapte, viel soms even hard op als het museumstuk zelf. Mannen in bretellen en met een onderhoudsintensieve snor of baard kruisten in de badstad vrouwen op hoge hakken en met opgestoken haar.

Oud en warm feest

Hoewel de wagens stilstonden, swingden de eigenaars of andere retroliefhebbers op de tonen van muziek uit de jaren 50 en 60. Organisator Benny Blue warmde het publiek op als ‘crooner’, de term voor zangers die vroeger in casino’s werk van bijvoorbeeld Frank Sinatra zouden opvoeren. Met een frontman die toch een deel van het charisma van Elvis Presley, en zijn kapsel, had geërfd, zetten de Noord-Franse ‘The Spunnyboys’ de tent later op de avond op stelten.

Met de playlist op de achtergrond, verzorgden de schoonheidsspecialisten van Beauty Boudoir en barbier Tom respectievelijk het uiterlijk van de vrouwelijke en mannelijke gasten aan zee. Mister Retro Sur Mer, Etienne, had al bewezen dat hij de beste smaak had onder de vintagefans. Zijn 20ste-eeuwse outfit had het meeste likes gescoord, wat hem dit jaar de titel en een hotelverblijf opleverde. “Wij leven zo thuis ook, met een oldtimer, en dat gaat zelfs tot een mancave uit 1950”, zei de fiere winnaar.

Nieuwsgierige voorbijgangers zuigden de warme sfeer van het gratis evenement ook op. Cola’s of limonades in retroflesjes hielden het hoofd toch nog fris genoeg en eigenhandig gesneden frietjes, gebakken in een typisch Amerikaanse, aluminium trailer, stilden de honger. Op de retro en vintage market vinden ook ongetwijfeld jonge passanten een stuk om mee uit te pakken. Samengevat is er voor elk wat wils op een festival dat qua schaal en concept klikt met Wenduine.

Fotogalerij