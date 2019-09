ROCKEN OP FRIETROCK IN IEPER

Frietrock in Ieper, dat is twee dagen vol muziek, lekkere frietjes en dansen tot je erbij neervalt. Onze festivalreporter haalde haar dansbenen boven en ging eens een kijkje nemen op Frietrock.

Rocken en dansen, het kan

Op het hoofdpodium van Frietrock kon je het hele weekend lang allerlei rockbands bewonderen. Namen als Outside Revalation, The Wolf Banes en Golden Earring vulden op zaterdag het hoofdpodium met hun gitaren.

Is rocken niet echt jouw ding? Dan heeft Frietrock nog wat anders in petto: DJ’s en live-acts die je je van je sokken blazen op het tweede podium konden je zeker en vast ook bekoren. DJ Eka, Ben Cassidy, Les Negresses Vertes en nog zoveel meer zorgen ervoor dat je je dansbenen kon gebruiken.

Ben Cassidy had ook nog een verrassing in petto voor de echte Ieperlingen; hun trots van afgelopen zomer zong hun enige, tevens grote, hit: J’aime bien le camembert. Jawel, Kartje Kilo, ook wel Patrick en Geert, haalden alles uit de kast om 3 minuten het tweede podium te vullen.

Op frietrock eten we…

Jawel, op Frietrock eten we frietjes! Wie geen fan is van frietjes, kon zich ook nog bekoren met een hamburger, braadworst of bickyburger. Voor een gezonde snack moest je dus zeker niet naar Frietrock komen, maar wees eens eerlijk, in het weekend mag het allemaal wel wat vettiger en prettiger!

Fotogalerij Frietrock