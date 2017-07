Samen naar Kneistival 2017!

Vanaf maandag 17 juli tot nu zaterdag 22 juli staat op het Heldenplein in Knokke-Heist het Kneistival podium. Dit gratis pop-rockfestival komt ieder jaar terug om muziek en ambiance naar deze badstad te brengen. Gezelligheid en samenzijn met vrienden en familie zijn hierbij sleutelwoorden. Focus en WTV gingen woensdag 19 juli eens een kijkje nemen. Op de affiche stonden die avond Amongsters, Tout va bien en SX. Desondanks onheilspellende weerberichten bleef het de hele avond gelukkig droog.

Beetje bij beetje stroomde 'het Putje' vol. Wanneer Tout va bien hun set eindigde kon je op de koppen lopen. Hoewel er aan muzikaal talent geen tekort was gisteren, kon het publiek toch niet overtuigd worden om mee te dansen. Gezellig keuvelen met een pintje of ander natje was dus eerder het geval. Eén ding is zeker het Heldenplein is de ideale locatie voor zo'n evenement. Vanop het Paljas Terras heb je werkelijk het beste zicht, maar sowieso zit- en staanplaatsen genoeg om te kijken naar de optredens.

Mijn voorspelling voor de rest van de Kneistivalweek: nog meer sfeer en veel dansen. Vandaag staat bijvoorbeeld Les Truttes op de affiche. Deze coverband brengt altijd ambiance waar ze ook komen. Vrijdag staan de pleziermakers van De Dolfijntjes op het podium. Vanavond en vrijdagavond wordt gegarandeerd veel wilder! Allen met vrienden en familie daarheen dus. Overdag kan je trouwens recht tegenover Kneistival terecht op het Cartoonfestival. Een volledig overzicht van de line-up tot zaterdag vind je op de website: www.kneistival.be/line-up