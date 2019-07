Spektakel, humor en acrobatie op Cirque Plus

Gezellige sfeer op gratis circusfestival

Cirque Plus is aan zijn 13de editie toe. Gedurende het weekend vinden spectaculaire en adembenemende voorstellingen plaats die je hart sneller doen slaan. Wie de smaak te pakken heeft kan zijn circusvaardigheden oefenen op de open piste of kan deelnemen aan verschillende workshops. Elke dag vinden er zeven verschillende voorstellingen plaats in de tuin van het Grootseminarie. Parallel lopen er ook zes voorstellingen op locaties in de buurt van het Grootseminarie. Onze festivalreporter was getuige van een intieme voorstelling waarbij twee talentvolle circusartiesten je de weg tonen doorheen de binnenstad van Brugge al klimmen en klauteren op gebouwen.

Wie nog niet overtuigd is, wordt dit misschien wel door de overheerlijke eetstandjes of sfeervolle bar aanwezig op het terrein. Cirque Plus is zowel voor jong en oud gegarandeerd een dagje vol plezier en amusement.

Twee nieuwe initiatieven

Dit jaar voegt Cirque Plus twee nieuwe initiatieven toe aan het circusfestival. Allereerst een creatief platform voor jonge internationale circusbeloften waarbij beginnende circusartiesten hun talenten voorstellen aan een groot publiek. Daarnaast is 'sociaal circus' nieuw dit jaar. Hierbij wordt er met niet-professionele spelers uit verschillende doelgroepen een voorstelling opgebouwd.

Enthousiast geworden over Cirque Plus? Dit knotsgekke en tevens gratis circusfestival loopt nog tot en met zondag. Enkel de avondvoorstelling is te betalen.

Fotogalerij