SUCCESVOLLE START VAN PAULUSFEESTEN

Paulusfeesten, een zevendaags stadsfestival in hartje Oostende. Dankzij 400 vrijwilligers, de talrijke bezoekers, de stadsdiensten en de sponsors is ook de 47ste editie gratis.

Restyling van de Paulusfeesten

Paulusfeesten is al 47 jaar een feest voor iedereen. Inwoners, ‘aangespoelden’ en toeristen komen in contact met elkaar op het stadsfeest in Oostende. Bijna 50 jaar geleden ontstonden de feesten in ’t Kroegske als een fijn, ietwat eigenzinnig feest zonder enig commercieel doel. De Paulusfeesten krijgen dit jaar een nieuwe aankleding. De leerlingen van het Ensorinstituut helpen mee bij het ontwerpen van decoratieve elementen in teken van de zee.

Meer dan 120 bands en uniek straattheater

Het programma op de Paulusfeesten is zeer divers. Dit jaar zijn er maar liefst 120 acts op verschillende podia maar ook verrassend straattheater en kinderanimatie. Sevzero opende op maandag 12 augustus de Paulusfeesten met een knal. Laura Tesoro bracht het publiek aan het dansen met haar eigen hits, waaronder What's The Pressure, en een resem hedendaagse funky/pop klassiekers. Retromuziek weergalmde in het Duukertje. Dit is een nieuw concept, namelijk een zeecontainer waar elke avond een dj-set zal plaatsvinden. Vuurwerk achter de Sint-Petrus-en-Pauluskerk bezorgde onze festivalreporter maandagavond kippenvel.

Vanavond komt Preuteleute thuis op de Paulusfeesten. Alain, Ook Alain en Weere Marc gaan een echt ‘Ostensch fèèsjeuh’ bouwen. Augustijn Vermandere, zoon van Willem Vermandere, brengt vanavond West-Vlaamse liedjes op het hoofdpodium.

Bereikbaar en toegankelijk

De Paulusfeesten vinden plaats in het centrum van Oostende en zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, de fiets of de trein. Bus-, tram- en treinstation bevinden zich op 300 meter van het feestterrein. Voor bezoekers met een fysieke beperking is er een verhoogde kijklocatie. Wie de gezellige sfeer op de Paulusfeesten wil opsnuiven kan dit nog doen tot en met zondag 18 augustus.