Verbazing en applaus op Cirque Plus!

Heel het weekend kon je in de tuinen van het Grootseminarie in Brugge genieten van tal van circusacts.

Zondag 23 juli waren Focus en WTV aanwezig op Cirque Plus in Brugge. Dit magische circusfestival duurt drie dagen en is volledig gratis. Elke dag kon je maar liefst kiezen tussen 14 circusacts. Cirque Plus betekent een goed gevuld schema met veel randanimatie.

In de tuinen van het Grootseminarie strijken jaarlijks tal van (inter)nationale circusacts neer. Groot en klein kunnen genieten van verrassende en spectaculaire talenten. Sommige acts zijn kunstig en laten de gewone man in de straat proeven van cultuur. Niet iedere week kun je zomaar gratis binnentreden in een totaal andere wereld. Laat uw vooroordelen u niet verblinden, want de circuswereld is zo veel meer dan de stereotype clown.

Voor de meer sensationele shows moest je bij Circus Marcel, Woesh en La Contrabande zijn. Woesh is zeker noemenswaardig. Dit circusatelier bestaat uit een groep Bruggelingen en Brugse asielzoekers die samen een performance voorstellen rond het thema 'grenzen'. Een actueel thema, maar ook gewoon een visueel leuke show met koorddansen. Bij La Contrabande vlogen de artiesten letterlijk door de lucht. Lachen, applaudisseren en vooral zich verwonderen.

Het hoeft natuurlijk niet altijd groot spektakel te zijn. Eva Kahan deed iedereen meteen lachen met haar fantastisch grappige personage Frida. Meer dan een luipaardpakje en een irritant hoge stem had ze daar niet voor nodig. Bij Circo Ripopolo was het heel wat stiller (op het gelach van het publiek na). Een onemanshow zonder woorden die het hele publiek wist te boeien tot het einde. Voor 'ooohs' en 'aaahs' reserveerde je best een plaatsje bij Kurt Demey. In zijn voorstelling ging hij dieper in op toevalligheden en synchronisatie. Door middel van een surrealistisch einde dat onmogelijk te beschrijven valt voor wie er niet bij was, liet hij het publiek volledig verbluft naar huis gaan. De laatste circusvoorstelling van de dag was telkens Circus Ronaldo. In een echte retro circustent laten de artiesten van dit circus je proeven van een onvervalst schouwspel.