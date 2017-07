Vette beats op Ostend Beach

Eten en drinken koop je met Shells

Wat dan nog ontbreekt? Een hapje en een drankje natuurlijk! Daarvoor ging Ostend Beach dit jaar voor het eerst volledig cashless. In plaats van de gebruikelijke euro was de belangrijkste munteenheid dit weekend in Oostende namelijk voor even ‘Shells’. Voor tien euro kregen festivalgangers ter plekke zes virtuele schelpen op de chip in hun bandje. Kochten ze echter van tevoren al hun Shells kregen ze steeds nog wat extra bij. Met zes Shells konden wij een frietje met andalouse en een colaatje bestellen en dan hadden we zelfs nog één Shell over. Die zou naar het schijnt niet verloren gaan, want de overgebleven Shells worden tot drie weken na het festival terug betaald.

Dat we bovendien voor een frietje kozen geeft ook aan dat Ostend Beach nu niet meteen het festival was met de grootste culinaire hoogstandjes. We kwamen vooral de klassieke frieten, hamburger, pizza en pasta tegen. Al mogen we niet te kritisch zijn: ook Jeroen Meus’ Würst was er en ook Nick Bril, chef van The Jane en zelf dj op Ostend Beach, had zijn foodtruck in het zand geparkeerd. Uiteindelijk maakte het de feestvierders maar weinig uit: zij kwamen voor de muziek en namen voor wat krachtvoer zeker en vast genoegen met het typische festivalfood.