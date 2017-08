Weekendje weg naar Dranouter!

De Dranouter-diehards zakten de donderdagmiddag al af naar de camping om zo de beste plaats te scoren. Donderdagavond kon je al voor de eerste keer stevig dansen in de biertent. Vrijdagochtend zag het er even naar uit dat de weergoden ons niet goedgezind zouden zijn, maar niets was minder waar. De hele dag lang werd de festivalweide getrakteerd op een stralend zonnetje. Laat ons eerlijk zijn: de muziek klinkt net iets beter en het pintje smaakt net iets meer als we ervan kunnen genieten in de zon!

Na het afspeuren van het campingterrein naar de leukste tentjes (filmpje zie Facebook), was het eindelijk tijd om de festivalweide te ontdekken. Muzikaal ben ik rustig aan het weekend begonnen met CC Smugglers. Om op elk podium minimum één optreden bij te wonen, was de missie van de dag. De ideale manier om ook het festivalterrein te leren kennen. In De Voute kon je gisteren mee volksdansen met Embrun of enkele uren later meebrullen met de West-Vlaamse poëet-rapper Brihang. Een must-do is ook een concert meepikken in de Kerk. Ja, letterlijk in de kerk van Dranouter worden muzikale pareltjes zoals Daau op het volk losgelaten.

Verder kon je op de Clubstage het concert van Gabriel Yacoub meepikken. Deze Franse folklegende herinnerde ons eraan dat Dranouter nog altijd de beste folkartiesten kan scoren. Hoewel Dranouter Festival bekend staat voor het folkgenre, is het festival zoveel meer dan dat. Op de main stage, Kayam genaamd, was er voor de grote massa ook heel wat te beleven. Door de grote namen die op de affiche prijken, was het ontzettend druk en schroeiend heet in de tent. J. Bernardt, Het Zesde Metaal en Doe Maar waren uitstekend en konden het publiek zeker bekoren.

Een Dranouter Festivaldag afsluiten doen we steevast in de biertent. DJ Bob gaf het beste van zichzelf en met het gemiddelde alcoholgehalte van het publiek werd vrijdag 4/08 in schoonheid afgesloten. Met of zonder kater maken de festivalgangers zich vandaag op om terug dubbel en dik te genieten.

De agenda voor zaterdag en zondag zit propvol, dus volg ons zeker op Facebook en Instagram om dit live mee te beleven. Morgen terug een artikel op de website en hieronder sfeerfoto's van gisteren!