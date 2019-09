WIELTJESFEESTEN OOK IN DE REGEN EEN SUCCES

De eerste zaterdag van september komt iedereen buiten in Menen, want dan is het tijd voor de Wieltjesfeesten. Drie podia, vier straten vol randanimatie en de Wieltjesworp, dat zijn de Wieltjesfeesten in Menen.

Strijden voor een wieltje

Om klokslag 15 uur ging het raam van het stadhuis open. Sofie Marey, de vers verkozen stadsambassadrice van Menen kreeg de eer om de wieltjes uit het raam te gooien. De gelukkigen die eentje konden vangen, mochten hun prijs meteen daarna gaan ophalen. Het was duwen en trekken om een wieltje te kunnen bemachtigen, maar toch wisten heel wat Menenaars met meerdere wieltjes naar de prijzentafel te vertrekken.

Muzikale namiddag

Heel wat kinderhartjes gingen gisteren wat sneller slaan, want de jongens en meisjes van #LikeMe waren te gast op het hoofdpodium op de grote markt. Meebrullen met allerlei Vlaamse hitjes, hun beste danspasjes tonen en wuiven naar de zangers, het was een droom die voor veel kindjes in vervulling ging.

Niet enkel de acts als #LikeMe, Belle Perez en Willy Sommers konden de muziekliefhebbers bekoren gisteren. Er waren nog twee andere, kleinere podia waar nog niet zo bekende bands hun ding mochten doen. Een nieuwe band ontdekken kon dus zomaar. Ook de lokale harmonie kon hiertussen niet ontbreken.

Randanimatie ten volle

Wie muziek maar niets vindt, kon zijn of haar middag ook vullen met de uitgebreide braderie, de vele eet- en drankstandjes en spelletjes die in de straten aan de gang waren. Laat je zoon of dochter racen met gocarts, eet een verse pannenkoek of drink een fris pintje, de mogelijkheden waren oneindig.

Kortom, de Wieltjesfeesten in Menen zijn heestig, leutig en ipt gemakken!

Fotogalerij Wieltjesfeesten