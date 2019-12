Winters spektakel met Moscow Circus on Ice in Roeselare

Een entourage van maar liefst 49 artiesten streek gisteren neer in De Spil in Roeselare. Het publiek werd de hele avond getrakteerd op enkele geweldige trucs.

The Grand Hotel Moscow Circus on Ice

Het verhaal speelt zich af in het Grand Hotel Moscow Circus on Ice waar verschillende gasten verblijven die ons een leuke tijd zullen bezorgen. Een voor een verschenen ze op het podium met een act die ons mond telkens deed openvallen. Denk aan ropeskipping, indrukwekkende jongleertrucs, en zelfs een akelige verdwijntruc die iedereen kon bekoren.

Adembenemend mooi

Tijdens de show werd het publiek meermaals betrokken, wat heel leuk was en voor de nodige hilariteit zorgde. Zo riep de piccolo van het Grand Hotel Moscow Circus on Ice verschillende mensen op het podium om samen een klein concert te geven. Het publiek ging helemaal uit de bol en had een gezellige en geslaagde avond. Het decor, de lichtshow en de feeërieke kostuums van de artiesten, zorgden bij ons voor een totaalbeleving.

