Woonzorgcentrum blaast 104 kaarsjes voor Malvina

In het woonzorgcentrum (WZC) Ter Linden in Veurne was het feest vandaag. Bewoonster Malvina Roossens vierde haar 104e verjaardag en kreeg burgemeester Peter Roose op bezoek.

De goedlachse Malvina kwam in volle coronacrisis aan in het WZC. In een moeilijke situatie kon ze zich echter snel aanpassen aan haar nieuwe thuis, aldus de personeelsleden in koor. Voorheen kreeg ze verzorging van haar zoon Roland (85). Samen met zijn broer Willem kon hij wegens ziekte spijtig genoeg niet aanwezig zijn op het feest. Haar man Julien Deboyser zou vandaag overigens ook 104 worden.

Zingende schepen

Toch werd er zeker gevierd door de bewoners en de personeelsleden. Zelfs de burgemeester alsook schepen van Welzijn Guido Hoste kwamen Malvina proficiat wensen. Die laatste waagde zich aan het lied 'Leve de Panne', duchtig meegeklapt en meegezongen door de jarige.

De politici maakten ook van de gelegenheid gebruik om de directie en de zorgkundigen van het WZC in Veurne te bedanken voor hun tomeloze inzet en kwaliteitsvolle gedrevenheid. Ze verzorgen dagelijks ruim 160 bewoners. En ze zorgden ook voor een fleurig boeketje voor de kranige Malvina, die ondanks haar beperkte mobiliteit met de rolstoel toch actief blijft.

Op de foto: boven (vlnr), Georgette Ollevier (residentie Laura), Mariette Munters (residentie Laura), Marie-Thérèse Bossuyt (residentie Laura), Delphine Lemahieu (directeur), Guido Hoste (schepen van Welzijn), Julie Vereecke en Sofie Trooster (verpleging), Josefien Vandorpe (ergo), onder (vlnr), Ingrid Thieren (hoofdverpleging), Malvina Roossens (104 jarige), Peter Roose (burgemeester), en Jeanine Declerck (residentie Laura)