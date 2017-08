Zomerse zaterdag op Dranouter!

Net als vrijdag begint de zaterdag met wolken en een regenbui, maar zoals het gezegde het voorspelt "Na regen komt zonneschijn". En zo was het ook, de hele dag lang scheen de zon over Dranouter Festival.

Lekker groen, niet te doen

Een onderwerp dat zeker verdiend om belicht te worden is het ecologische aspect van Dranouter Festival. Het festival staat al langer bekend als een duurzaam evenement, dus de verschillende inspanningen mogen zeker in de kijker worden gezet. Zoals vele festivals heeft ook Dranouter een bekerinzamelpunt, waar je voor 20 bekertjes een drankbonnetje in de plaats krijgt. De kinderen weten dus wat gedaan. De vlaggetjes, de chillcorner bij de Voute en andere decoratie-elementen zijn gerecupereerde materialen die het festival een authentieke look geven. Alle wijn (en nog andere drankjes) zijn van Oxfam, maar ook Natuurpunt en de Kringwinkel zijn nog steeds vaste partners van Dranouter.

Dit jaar kon je ook voor het eerst een Natuurpuntticket kopen. Hierbij betaal je evenveel zoals een gewoon ticket, maar een deel van die opbrengst zal gebruikt worden voor de bescherming van het groen in Heuvelland. Verder is er ook aandacht voor lokale en seizoensgebonden producten bij backstagecatering en maakt men gebruik van een groene stroomaggregaat. "Proef-Pipi" van Universiteit Gent is misschien wel het grappigste project. Op het terrein staan enkele proefinstallaties aan de toiletzones die urine zuiveren tot water en meststof. Op het terrein en de camping zie je ook mobiele afvalkarretjes rondrijden. De immer vriendelijke medewerkers staan altijd paraat om een woordje uitleg te geven over alle 'groene inspanningen' van Dranouter Festival.

Music Maestro

Op muzikaal vlak was er gisteren ook zeker genoeg talent aanwezig. Op Kayam (de main stage) traden heel wat grote namen op. Raymond Van Het Groenewoud vierde de verjaardag van zijn monsterhit 'Meisjes'. Maarten Devoldere van Warhaus en zijn swingende Sylvie brachten wat later de leuke, jazzy tunes naar het podium. De knaller van de avond was natuurlijk Bazart. Met de nodige confettikanonnen sluiten zij de avond af op de mainstage. Voor diegene die geen fans zijn van Mathieu Terryn en zijn Brasschaatse lokken, konden terecht bij DJ Lisa Jordens in de Palace.

In de Kerk stond rond 15u al een lange rij voor Sarah Ferri with String Trio en ook voor Nijghse Vrouwen was de Voute tot op de nok gevuld. Op de Clubstage ging ik langs bij Orkesta Mendoza en later op de avond naar Stef Kamil Carlens. Gezellig op de bank meegenieten of een 'danske placeren' aan het podium, in de Club kan het allemaal. Heerlijke muziek op een zomerse avond ergens in het Heuvelland, meer moet dat voor mij niet zijn.

Hieronder kunt u nog genieten van een uitgebreid fotoverslag. Volg ons online vandaag om mee te feesten op de laatste dag van Dranouter Festival!