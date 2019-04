Zonnige paaseierenraap in Beselare

Eitjes rapen op Paaszondag in het gezelschap van een échte paashaas. Dat klinkt niet alleen als de ideale voormiddag om kinderhartjes blij te maken, het is het ook. De Gezinsbond van Beselare nodigde haar jongste leden uit om kwart voor elf aan de kerk om daarna met de paashaas naar de met eitjes overgoten speeltuin te trekken. Bestuurslid Guido Demeyere vindt het alvast de perfecte Paasactiviteit binnen het uitgebreid aanbod voor jonge gezinnen.

Pure verwennerij

Eerst werden de kleuters losgelaten op het terrein en daarna waren de oudere kids aan de beurt. Ondertussen gooide de Paashaas de kindjes nog extra paaseitjes toe. Heel wat ouders maakten trots foto’s van hun kleine telgen en keuvelden aan de zijlijn tot de zoektocht afgelopen was. Voor een mama en haar gezin was het de eerste paaseierenraap, maar zeker niet de laatste: ‘De kindjes vinden het heerlijk om de paashaas in het echt te zien en eitjes te zoeken met hun vriendjes. Dat de zon van de partij is, is een treffer’, klonk het. De kindjes konden trouwens voor de paaseierenraap een tekening maken en die inruilen voor een cadeautje. Pure verwennerij, dus.

Voor elk wat wils

Terwijl de kindjes zich na afloop nog konden uitleven op het speelplein, dronken de ouders en grootouders een apéritiefje. ‘Beselare is een klein dorp en iedereen kent elkaar. Het is echt fijn dat er elk jaar opnieuw zo’n grote opkomst is’, zei een ouder. En als ik naar de mening van de kindjes vroeg, waren ze het er unaniem over eens: ‘Wij komen volgend jaar zéker terug’.