Nieuwsoverzicht week 23: blikvangers van afgelopen week

De kansarmoede-index in West-Vlaanderen is in 2021 licht gedaald. 12,5 procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar groeide op in kansarmoede. In 2020 was dat nog 12,9 procent. Dat blijkt uit cijfers van agentschap Opgroeien.

In Blankenberge (30,8%), Oostende (26,9%) en De Panne (25,6%) ligt de kansarmoede-index het hoogst.