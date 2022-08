Nieuwsoverzicht week 33: blikvangers van afgelopen week

Niet helemaal mee met het West-Vlaamse nieuws afgelopen week? Maar toch benieuwd wat er in de provincie is gebeurd? Niet getreurd, we geven je een overzicht van de meest opmerkelijke nieuwsverhalen.

In dit weekoverzicht blikken we terug op de nieuwsverhalen van de derde week van augustus.

We hebben er heel lang op moeten wachten, maar het heeft dinsdag dan toch geregend in onze provincie. Lang niet overal en ook niet overal even veel. Vooral in de buurt van Roeselare is de meeste regen gevallen. Tot 40 liter per vierkante meter.