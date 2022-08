 Zonnig en droog tot 23 graden

Het weekend start zonnig en droog en in het binnenland kan het tot 23 graden warm worden. Daar is er wel kans op meer bewolking in de namiddag, terwijl het aan de kust overwegend zonnig blijft.

Ook aan zee ligt het kwik rond een aangename 22 graden, wat één graad hoger is dan de temperatuur van het strandwater. Aan de kust waait de wind relatief krachtig tot 4 beaufort uit het westen. Landinwaarts kan het wat minder sterk waaien.

De nacht van zaterdag op zondag is helder en de minima geven dan ongeveer 15 graden in de kustgemeenten en 13 graden in het binnenland aan. Zondag brengt temperaturen gelijkaardig aan die zaterdag, maar naast zon is een bui aan de kust meer waarschijnlijk dan elders.