Het wordt makkelijk 23 à 24 graden, aan zee 21 tot 22. Het blijft vrij zonnig tot zonnig met weinig wolken.

Vanavond en vannacht is het helder en wat nevelig. De minima dalen geleidelijk aan en zitten tegen het einde van de nacht weer rond een tiental graden.

Ook in het weekeind noteren we telkens maxima rond een 25-tal graden met veel zon en enkele wolken. Er is een kleine kans op een heel enkele bui. Vooral zaterdagnamiddag en zondagochtend.