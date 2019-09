Af en toe kans op een bui, bij 20 graden

Vandaag krijgen we afwisselend droge perioden en perioden met regen. We halen maxima tot 20 graden, bij een goed voelbare zuidwestelijke, later noordwestelijke wind.

Vanavond is het rustig, maar in de nacht neemt de wind weer toe. Minima rond 10 graden. Tegen de ochtend is een enkele bui mogelijk.

Morgen is het licht wisselvallig met opnieuw een mix van wolken en opklaringen en vooral in de ochtend kans op een enkele lokale bui. Het is dan ietsje koeler met maxima tot 19 graden.

Dat lijkt ook meteen het weerbeeld voor vrijdag te gaan worden. Een mix van wolken, zon en een kans op een bui, vooral tegen de avond.

In het weekend krijgen we vooral zaterdagochtend nog enkele buien. Daarna is het overwegend droog en wisselend bewolkt met maxima tussen 18 en 20 graden.